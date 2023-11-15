Мужчина залез в квартиру к соседке, чтобы постирать её трусы. Вот так забота
Стирка — это такое рутинное занятие, что совершать его изо дня в день скучно, но всё равно надо. Тут у каждого своя стратегия: набивать всю корзину, а потом устраивать день стирки или же стирать понемногу, но часто. Впрочем, идеально, если бы, пока человек работает, кто-то приходил и стирал, убирал, готовил… Почти так же получилось в Японии, но женщина почему-то не обрадовалась.
Как сообщило Sora News, женщина заявила в полицию, после того как нашла дома своё постиранное бельё. И нет, она точно уверена, что его не стирала.
Оказалось, что когда 28-летняя девушка уходила с утра на работу, то забыла закрыть дверь. В открытую квартиру зашёл её 50-летний сосед. Воровать он ничего не стал, просто решил помочь со стиркой и постирал бельё девушки.
Причём после заявления непрошеный гость сам заглянул в полицию и обо всём рассказал. Правда, убедительного мотива для своих действий он придумать не смог. Его арестовали и обвинили в незаконном проникновении на чужую территорию. А хотел доброе дело сделать, наверное.
С открытыми дверьми везёт не всем злоумышленникам. Вот одному вору из Питера, например, пришлось делать подкоп под дом, чтобы проникнуть в квартиру на первом этаже.