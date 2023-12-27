Российским мужчинам дали советы, как ухаживать за бородой дома
Чтобы борода выглядела аккуратно и была густой, мало регулярно ходить в барбершоп — ухаживать за ней нужно и дома. Причём только мыть её недостаточно. Какие средства должны быть в арсенале бородачей, насколько регулярно надо мыть бороду и можно ли её стричь самостоятельно, рассказала врач-дерматолог, косметолог компании «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Маруа Байчорова.
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Чем мыть бороду
Бороду нужно мыть каждый день, максимум — через день, сказала Байчорова в беседе с РИАМО.
Причём обычный шампунь для головы не подойдёт — он может высушить кожу на лице, и появится раздражение. Нужен специальный шампунь для бороды, подходящий для вашего типа волос и кожи. После каждого мытья волосы нужно увлажнить и смягчить с помощью кондиционера или бальзама для бороды.
После мытья бороду обязательно нужно высушить полотенцем или феном. В первом случае не стоит слишком сильно тереть бороду, чтобы не повредить волосы. Во втором — выбрать оптимальную температуру: она должна быть низкая или средняя.
Нелишним будет масло или воск для бороды. Они придают волосам блеск и фиксируют в правильном положении. Наносить эти средства стоит каждый день или по мере необходимости.
Как стричь бороду дома
Между посещениями барбершопа бороду стоит подкорачивать самостоятельно. Делать это нужно только на сухие волосы: мокрые волосы после высыхания станут короче, так что можно промахнуться с длиной.
Пошаговая инструкция по стрижке бороды:
- определите контур бороды и подравняйте волосы бритвой;
- с помощью машинки подстригите бороду по всей длине;
- скорректируйте длину и форму ножницами, уделив особое внимание области усов и подбородка.
Расчёсывать бороду нужно специальной щёткой или гребнем, которые не цепляют и не выдёргивают волосы.
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