Российским мужчинам дали советы, как ухаживать за бородой дома

Чем мыть бороду

Бороду нужно мыть каждый день, максимум — через день, сказала Байчорова в беседе с РИАМО.

Причём обычный шампунь для головы не подойдёт — он может высушить кожу на лице, и появится раздражение. Нужен специальный шампунь для бороды, подходящий для вашего типа волос и кожи. После каждого мытья волосы нужно увлажнить и смягчить с помощью кондиционера или бальзама для бороды.

После мытья бороду обязательно нужно высушить полотенцем или феном. В первом случае не стоит слишком сильно тереть бороду, чтобы не повредить волосы. Во втором — выбрать оптимальную температуру: она должна быть низкая или средняя.

Нелишним будет масло или воск для бороды. Они придают волосам блеск и фиксируют в правильном положении. Наносить эти средства стоит каждый день или по мере необходимости.

Как стричь бороду дома

Между посещениями барбершопа бороду стоит подкорачивать самостоятельно. Делать это нужно только на сухие волосы: мокрые волосы после высыхания станут короче, так что можно промахнуться с длиной.

Пошаговая инструкция по стрижке бороды:

определите контур бороды и подравняйте волосы бритвой;

с помощью машинки подстригите бороду по всей длине;

скорректируйте длину и форму ножницами, уделив особое внимание области усов и подбородка.

Расчёсывать бороду нужно специальной щёткой или гребнем, которые не цепляют и не выдёргивают волосы.

Если уж бороде нужен такой уход, то волосам на голове и подавно. Зимой многие не любят носить шапки. А зря — оказывается, даже 5 минут на морозе могут испортить вам шевелюру, предупредили в Минздраве.