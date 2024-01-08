Жизнь
05:00, 08 января 2024
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Мужчинам объяснили, чего не стоит делать после женитьбы. Запретов немало

Отношения мужа и жены — их личное дело, и они выстраивают их так, как хотят. Мнение родителей, родни и друзей тут мало что значит. Но есть и общие правила, которые помогут сделать семейную жизнь гармоничнее и избежать конфликтов. Некоторые из них касаются отношений мужчины с другими дамами. О том, как женатику общаться с представительницами противоположного пола, рассказала психолог Елена Митрохина.

Мужчинам объяснили, чего не стоит делать после женитьбы. Запретов немало
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По словам эксперта, во-первых, не стоит «размывать» границы общения с другими дамами и давать им надежду на более близкие отношения. Да и вообще формат «дружбы» с другими девушками стоит обговорить с женой заранее.

Во-вторых, важно не скрывать такое общение от супруги. Когда переписку и звонки скрывают, появляется ревность и недопонимание.

В-третьих, лучше не сравнивать свою жену с другими женщинами. Под запретом абсолютно все: от вашей мамы до фотомодели. Девушки обычно болезненно реагируют на такие вещи.

Вот ещё несколько советов от эксперта:

  • Не обсуждайте свой брак. Лучше не выносить сор из избы и не искать совета ни у своей мамы, ни у её подруг.
  • Не проводите с другими женщинами слишком много времени. Даже если вы уверены в дружбе между мужчиной и женщиной, нужно узнать мнение вашей супруги на этот счёт.
  • Не давайте денег другим женщинам.
  • Не флиртуйте.
  • Не забывайте о чувствах вашей партнёрши.

О том, как понять, что брак закончится катастрофой, рассказали в этом материале.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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