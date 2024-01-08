Мужчинам объяснили, чего не стоит делать после женитьбы. Запретов немало

По словам эксперта, во-первых, не стоит «размывать» границы общения с другими дамами и давать им надежду на более близкие отношения. Да и вообще формат «дружбы» с другими девушками стоит обговорить с женой заранее.

Во-вторых, важно не скрывать такое общение от супруги. Когда переписку и звонки скрывают, появляется ревность и недопонимание.

В-третьих, лучше не сравнивать свою жену с другими женщинами. Под запретом абсолютно все: от вашей мамы до фотомодели. Девушки обычно болезненно реагируют на такие вещи.

Вот ещё несколько советов от эксперта:

Не обсуждайте свой брак. Лучше не выносить сор из избы и не искать совета ни у своей мамы, ни у её подруг.

Не проводите с другими женщинами слишком много времени. Даже если вы уверены в дружбе между мужчиной и женщиной, нужно узнать мнение вашей супруги на этот счёт.

Не давайте денег другим женщинам.

Не флиртуйте.

Не забывайте о чувствах вашей партнёрши.

О том, как понять, что брак закончится катастрофой, рассказали в этом материале.