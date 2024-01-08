Мужчинам объяснили, чего не стоит делать после женитьбы. Запретов немало
Отношения мужа и жены — их личное дело, и они выстраивают их так, как хотят. Мнение родителей, родни и друзей тут мало что значит. Но есть и общие правила, которые помогут сделать семейную жизнь гармоничнее и избежать конфликтов. Некоторые из них касаются отношений мужчины с другими дамами. О том, как женатику общаться с представительницами противоположного пола, рассказала психолог Елена Митрохина.
По словам эксперта, во-первых, не стоит «размывать» границы общения с другими дамами и давать им надежду на более близкие отношения. Да и вообще формат «дружбы» с другими девушками стоит обговорить с женой заранее.
Во-вторых, важно не скрывать такое общение от супруги. Когда переписку и звонки скрывают, появляется ревность и недопонимание.
В-третьих, лучше не сравнивать свою жену с другими женщинами. Под запретом абсолютно все: от вашей мамы до фотомодели. Девушки обычно болезненно реагируют на такие вещи.
Вот ещё несколько советов от эксперта:
- Не обсуждайте свой брак. Лучше не выносить сор из избы и не искать совета ни у своей мамы, ни у её подруг.
- Не проводите с другими женщинами слишком много времени. Даже если вы уверены в дружбе между мужчиной и женщиной, нужно узнать мнение вашей супруги на этот счёт.
- Не давайте денег другим женщинам.
- Не флиртуйте.
- Не забывайте о чувствах вашей партнёрши.
О том, как понять, что брак закончится катастрофой, рассказали в этом материале.