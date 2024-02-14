Мужчинам посоветовали налегать на тыквенные семечки и горький шоколад

L-аргинин

Это одна из важнейших аминокислот. L-аргинин улучает кровообращение в половом органе, поэтому прямо влияет на эрекцию.

Больше всего L-аргинина в тыквенных семечках. Ещё его содержит арахис, грецкие орехи, курица и свинина, рассказала Попкова.

L-карнитин

Незаменимый микронутриент для поддержки энергии. Он содержится в говядине и баранине.

Цинк

Нужен для увеличения уровня основного мужского полового гормона — тестостерона.

Цинк присутствует в тыквенных семечках, морепродуктах и орехах.

Магний

Ещё один микронутриент, который стимулирует выработку тестостерона. Не менее полезное свойство магния — борьба со стрессом. Он снижает возбудимость нервной системы, уменьшает проявления тревожности, повышает энергию.

А ещё он увеличивает выносливость организма, поэтому просто незаменим для тех, кто предпочитает высокоинтенсивные тренировки.

Магний присутствует в натуральном горьком шоколаде, скумбрии и лососе, [сказала (https://www.gazeta.ru/family/news/2024/02/13/22321249.shtml) нутрициолог «Газете.ru».

Ранее эксперты назвали витамины, которые важны для мужского здоровья.