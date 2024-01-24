Мужчины перевели десятки тысяч долларов фотомодели, которую создал ИИ

За отдельную плату шикарная блондинка может переписываться с желающими и даже обмениваться голосовыми сообщениями, сообщило издание Oddity Central.

Многие почитатели Лекси Лав даже не подозревают, что она ненастоящая. Представители британского стартапа Foxy Ai, которые создали Лекси, утверждают, что она стала прибыльным источником дохода.

Ранее учёные создали нейросеть, которая может предсказать дату смерти с точностью до 79%.