Опубликовано 24 января 2024, 04:00
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Мужчины перевели десятки тысяч долларов фотомодели, которую создал ИИ
Фотомодель Лекси Лав пользуется популярностью в соцсетях. Девушка продаёт свои фото поклонникам. А те с радостью их покупают — за месяц блондинка с белозубой улыбкой зарабатывает по $30 000. Только вот есть один нюанс: в реальности никакой Лекси Лав не существует. Девушка — порождение искусственного интеллекта. А её создатели уверяют, что она была создана, чтобы стать идеалом для многих мужчин.
За отдельную плату шикарная блондинка может переписываться с желающими и даже обмениваться голосовыми сообщениями, сообщило издание Oddity Central.
Многие почитатели Лекси Лав даже не подозревают, что она ненастоящая. Представители британского стартапа Foxy Ai, которые создали Лекси, утверждают, что она стала прибыльным источником дохода.
Ранее учёные создали нейросеть, которая может предсказать дату смерти с точностью до 79%.