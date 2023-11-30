«Мы испугались». Сенчукова рассказала, как заболела раком вместе с Рыбиным

По словам певицы, о заболевании они узнали во время романтической поездки в Италию, где отмечали день рождения Рыбина.

«Мы испугались. Всё-таки "рак кожи" звучит страшно, конечно», — рассказала Сенчукова.

К счастью, он не даёт метастазов и излечим, если вовремя начать терапию. Семейной паре повезло — у обоих была лёгкая форма.

При этом болезнь сблизила их с мужем, так как они вместе проходили лечение.

Сенчукова считает, что они сами виноваты, так как часто выходили на улицу в самую жару на гастролях и обгорали. В 1990-е, например, зонтиков на пляжах почти не было, а желающих сфотографироваться там было много. Вот они и не уходили оттуда часами, объяснила она.

О том, как часто нужно обследоваться, чтобы не пропустить рак кожи, читайте здесь.