Жизнь
18:00, 30 ноября 2023
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«Мы испугались». Сенчукова рассказала, как заболела раком вместе с Рыбиным

Серьёзные заболевания не обходят стороной даже успешных звёзд шоу-бизнеса. В августе 2019 года супружеская пара — Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин — сообщила о том, что у них нашли рак кожи. Опасную, но не смертельную патологию обнаружили сразу у обоих музыкантов. О том, как они пережили такие новости, Сенчукова рассказала в программе «Легенда» на RTVI.

«Мы испугались». Сенчукова рассказала, как заболела раком вместе с Рыбиным
© кадр из видео / YouTube-канал RTVI Развлечение

По словам певицы, о заболевании они узнали во время романтической поездки в Италию, где отмечали день рождения Рыбина.

«Мы испугались. Всё-таки "рак кожи" звучит страшно, конечно», — рассказала Сенчукова.

К счастью, он не даёт метастазов и излечим, если вовремя начать терапию. Семейной паре повезло — у обоих была лёгкая форма.

При этом болезнь сблизила их с мужем, так как они вместе проходили лечение.

Сенчукова считает, что они сами виноваты, так как часто выходили на улицу в самую жару на гастролях и обгорали. В 1990-е, например, зонтиков на пляжах почти не было, а желающих сфотографироваться там было много. Вот они и не уходили оттуда часами, объяснила она.

О том, как часто нужно обследоваться, чтобы не пропустить рак кожи, читайте здесь.

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