«Мы испугались». Сенчукова рассказала, как заболела раком вместе с Рыбиным
Серьёзные заболевания не обходят стороной даже успешных звёзд шоу-бизнеса. В августе 2019 года супружеская пара — Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин — сообщила о том, что у них нашли рак кожи. Опасную, но не смертельную патологию обнаружили сразу у обоих музыкантов. О том, как они пережили такие новости, Сенчукова рассказала в программе «Легенда» на RTVI.
По словам певицы, о заболевании они узнали во время романтической поездки в Италию, где отмечали день рождения Рыбина.
«Мы испугались. Всё-таки "рак кожи" звучит страшно, конечно», — рассказала Сенчукова.
К счастью, он не даёт метастазов и излечим, если вовремя начать терапию. Семейной паре повезло — у обоих была лёгкая форма.
При этом болезнь сблизила их с мужем, так как они вместе проходили лечение.
Сенчукова считает, что они сами виноваты, так как часто выходили на улицу в самую жару на гастролях и обгорали. В 1990-е, например, зонтиков на пляжах почти не было, а желающих сфотографироваться там было много. Вот они и не уходили оттуда часами, объяснила она.
О том, как часто нужно обследоваться, чтобы не пропустить рак кожи, читайте здесь.