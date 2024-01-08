«Мы против мракобесия». Хозяин «Мутабора» сделал богатый подарок церкви

Данилов лично передал мощи Николая Чудотворца Храму Знамения иконы Божией Матери в Шереметьевом дворе. Частицы, по его словам, выкупили на собственные средства, в том числе от деятельности оскандалившегося клуба «Мутабор».

«Мы против мракобесия, дьявольщины. Мы поддерживаем церковь всячески», — сказал учредитель «Мутабора», передавая мощи настоятелю храма протоиерею Михаилу Гуляеву.

В беседе с Mash бизнесмен также отметил, что хорошо знает отца Михаила и тот даже освящал его загородный дом.

«Почти голая» вечеринка прошла в клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года. После этого в заведение нагрянули силовики, а затем его на некоторое время закрыли и опечатали. Руководство клуба решило отстаивать репутацию и подало иск к Ивлеевой на 70 млн рублей. А потом ещё один.

Претензии к Ивлеевой, кстати, есть и у РПЦ, причём возникли они гораздо раньше «голой вечеринки». В 2022 году блогер снялась в сериале «Монастырь». Роль получилась ей под стать: скандальная тусовщица волею случая попадает на территорию монастыря.

Церковь киноискусство не оценила. А следом и Минкульт не выдал сериалу прокатное удостоверение, объяснив это тем, что он «формирует неверное представление о русском православии».