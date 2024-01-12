Мёрзнете дома? Вот что поможет согреться

Зарядка

Если утром совсем не хочется вылезать из тёплой кровати, стоит сделать банальную зарядку. Это может быть что угодно: десять приседаний, бег на месте или просто махи руками и ногами. Такая активность позволит согреться довольно быстро, сказал терапевт.

Одежда

Когда дома холодно, лучше всего одеваться многослойно. Кстати, самые простые шерстяные носки — лучший козырь в борьбе с холодом в квартире, отметил врач.

Еда

Один из способов согреться — есть горячее. Это может быть суп или напиток с имбирём и корицей. Ещё можно заниматься выпечкой. Это повысит температуру в жилище, посоветовал доктор. А вот про алкоголь забудьте — он только создаёт иллюзию тепла, на самом деле его, наоборот, забирая.

Увлажнитель воздуха

Влажный воздух в помещении ощущается теплее, чем сухой. Так что, если дома холодно, смело включайте увлажнитель воздуха. Убьёте двух зайцев — этот прибор спасает от пересушивания слизистых оболочек носа.

Грелки

С грелкой можно засыпать — достаточно положить её перед сном под простыню или одеяло. Если у вас нет грелки, её можно сделать самостоятельно — просто налейте горячую воду в пустую пластиковую бутылку, посоветовал врач в беседе с News.ru.

Даже если на улице морозно, можно выйти на прогулку (конечно, заранее одевшись по погоде). Оказывается, гулять в мороз не только можно, но даже нужно, потому что такие прогулки полезны для здоровья — и вот чем.