Мышцы превратятся в жир. Что ждёт забросивших спортзал россиян

Жир мышцы

Как появляются мышцы

Специалист объяснила, что 72–80% объёма мышцы — это вода, всё остальное — волокна белков. Когда вы занимаетесь спортом, в мышечных волокнах появляются микротравмы, в результате этого мышцы и растут. Особенно активно это происходит при силовых тренировках, да и в целом чем выше и регулярнее нагрузка, тем больше мышцы.

Как мышцы исчезают

Вы набрали мышечную массу, но в какой-то момент тренировки пришлось забросить. Вот что начнёт происходить: излишки воды из мышечной ткани покинут организм вместе с мочой, а белковые волокна распадутся на аминокислоты. Последние либо исчезнут, либо уйдут в энергетический запас. Часть их может перейти в жировую ткань, но в крайне малом количестве. Так что сказать, что жир сменяет мышцы, нельзя.

Почему появляется жир

Как мы уже выяснили, мышцы тут особо ни при чём. На самом деле на появление жирка влияют:

усиление аппетита . После прекращения тренировок необходимо изменить рацион в сторону сокращения калорийности. Проблема в том, что сделать это не всегда получается. В итоге человек потребляет больше калорий, чем может потратить. Ну а это как раз увеличивает жировую ткань, а вместе с ней и вес.

. После прекращения тренировок необходимо изменить рацион в сторону сокращения калорийности. Проблема в том, что сделать это не всегда получается. В итоге человек потребляет больше калорий, чем может потратить. Ну а это как раз увеличивает жировую ткань, а вместе с ней и вес. сбой режима . По словам врача, спортсмены обычно рано засыпают, благодаря этому усиленно вырабатывается мелатонин, стимулирующий выработку соматотропного гормона (с 22:00 до 2:00). Организму мужчины в таких условиях проще наращивать мышцы, а женщинам — сжигать жировую ткань. Но как только вы начнёте ложиться позже, эти блага пропадут — гормонов начнёт вырабатываться меньше, а это косвенно тоже приведёт к изменению веса.

. По словам врача, спортсмены обычно рано засыпают, благодаря этому усиленно вырабатывается мелатонин, стимулирующий выработку соматотропного гормона (с 22:00 до 2:00). Организму мужчины в таких условиях проще наращивать мышцы, а женщинам — сжигать жировую ткань. Но как только вы начнёте ложиться позже, эти блага пропадут — гормонов начнёт вырабатываться меньше, а это косвенно тоже приведёт к изменению веса. возраст . Годы идут — метаболизм замедляется, и набрать вес становится проще. Если завершить тренировки в 45–50 лет, он в любом случае появится — так заложено природой.

. Годы идут — метаболизм замедляется, и набрать вес становится проще. Если завершить тренировки в 45–50 лет, он в любом случае появится — так заложено природой. генетика . Если у человека есть склонность к полноте, то после завершения тренировок он с лёгкостью растеряет прежнюю форму.

. Если у человека есть склонность к полноте, то после завершения тренировок он с лёгкостью растеряет прежнюю форму. нарушение обмена веществ. Оно может произойти вследствие приёма гормональных или стероидных препаратов для спортсменов.

Забросить спорт приходится по разным причинам, но, если вы ходили в платный фитнес-клуб, можно забрать 13% от суммы, вложенной в него. Читайте, какие документы нужны для налогового вычета и как его оформить.