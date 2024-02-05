Мыть полы, печь пирог. Что ещё советуют делать в Агафьев день 5 февраля

Что можно и чего нельзя делать 5 февраля

Можно:

заниматься генеральной уборкой: мыть полы, приводить в порядок рабочее пространство, стирать и так далее;

печь пирог с курицей и звать гостей.

Нельзя:

танцевать, иначе поссоришься с дорогим человеком;

подбирать найденные деньги, иначе потеряешь что-то важное;

отказывать в помощи, иначе жди беды;

сквернословить — можно потерять деньги.

Приметы на 5 февраля

Агафьев день традиционно связан с домашними заботами: женщины готовили еду и делали уборку, мужчины — чинили хлева и сараи. У незамужних девушек была своя примета: считалось, что, если за день вышить на полотенце распускающийся цветок, можно встретить суженого, написало РБК.

Какие ещё приметы в этот день:

много снега на земле — к урожайному году;

вода в реке поднялась — к морозам;

светит солнце — жди раннюю весну;

кошка лежит животом вверх — к скорой оттепели.

В Москву вернулась оттепель, но оказывается, ненадолго. По прогнозу, совсем скоро в столицу снова придут холода.