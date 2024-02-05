Жизнь
Опубликовано 05 февраля 2024, 08:00
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Мыть полы, печь пирог. Что ещё советуют делать в Агафьев день 5 февраля

Для православных христиан 5 февраля — это день почитания святых мучеников Климента и его ученика Агафангела. Они жили в III веке, исцеляли больных и крестили людей. В народе этот день называли Агафьевым. Обычно его посвящали домашним заботам. Рассказываем, что можно и чего нельзя делать в Агафьев день и какие приметы есть на 5 февраля.
Мыть полы, печь пирог. Что ещё советуют делать в Агафьев день 5 февраля
© Freepik/wirestock

Что можно и чего нельзя делать 5 февраля

Можно:

  • заниматься генеральной уборкой: мыть полы, приводить в порядок рабочее пространство, стирать и так далее;
  • печь пирог с курицей и звать гостей.

Нельзя:

  • танцевать, иначе поссоришься с дорогим человеком;
  • подбирать найденные деньги, иначе потеряешь что-то важное;
  • отказывать в помощи, иначе жди беды;
  • сквернословить — можно потерять деньги.

Приметы на 5 февраля

Агафьев день традиционно связан с домашними заботами: женщины готовили еду и делали уборку, мужчины — чинили хлева и сараи. У незамужних девушек была своя примета: считалось, что, если за день вышить на полотенце распускающийся цветок, можно встретить суженого, написало РБК.

Какие ещё приметы в этот день:

  • много снега на земле — к урожайному году;
  • вода в реке поднялась — к морозам;
  • светит солнце — жди раннюю весну;
  • кошка лежит животом вверх — к скорой оттепели.

В Москву вернулась оттепель, но оказывается, ненадолго. По прогнозу, совсем скоро в столицу снова придут холода.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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