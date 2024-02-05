Опубликовано 05 февраля 2024, 08:00
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Мыть полы, печь пирог. Что ещё советуют делать в Агафьев день 5 февраля
Для православных христиан 5 февраля — это день почитания святых мучеников Климента и его ученика Агафангела. Они жили в III веке, исцеляли больных и крестили людей. В народе этот день называли Агафьевым. Обычно его посвящали домашним заботам. Рассказываем, что можно и чего нельзя делать в Агафьев день и какие приметы есть на 5 февраля.
Что можно и чего нельзя делать 5 февраля
Можно:
- заниматься генеральной уборкой: мыть полы, приводить в порядок рабочее пространство, стирать и так далее;
- печь пирог с курицей и звать гостей.
Нельзя:
- танцевать, иначе поссоришься с дорогим человеком;
- подбирать найденные деньги, иначе потеряешь что-то важное;
- отказывать в помощи, иначе жди беды;
- сквернословить — можно потерять деньги.
Приметы на 5 февраля
Агафьев день традиционно связан с домашними заботами: женщины готовили еду и делали уборку, мужчины — чинили хлева и сараи. У незамужних девушек была своя примета: считалось, что, если за день вышить на полотенце распускающийся цветок, можно встретить суженого, написало РБК.
Какие ещё приметы в этот день:
- много снега на земле — к урожайному году;
- вода в реке поднялась — к морозам;
- светит солнце — жди раннюю весну;
- кошка лежит животом вверх — к скорой оттепели.
В Москву вернулась оттепель, но оказывается, ненадолго. По прогнозу, совсем скоро в столицу снова придут холода.