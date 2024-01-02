На актёров из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» напали накануне Нового года

Губарев и Рощин поссорились на «Курской» с 32-летним Артёмом, рассказала Baza. В какой-то момент последний бросился на актёров с ножом и криком «Убью!». Парни сбежали.

Происходящее быстро заметили полицейские. В итоге задержали всех троих.

На допросе нападавший рассказал свою версию произошедшего: якобы он спал, а кто-то из актёров ударил его по голове, поэтому и побежал за ними с ножом, но утверждает, что без злого умысла. Правда, выяснилось, что Артём стоит на учёте в психоневрологическом диспансере и уже нападал на человека с ножом.

До этого неприятная и опасная ситуация произошла с американским актёром Чарли Шинам. Его попыталась задушить женщина из соседнего дома.