На актёров из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» напали накануне Нового года
Исполнители главных ролей в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!», 20-летние Егор Губарев и Фёдор Рощин, подверглись смертельной опасности в Москве. Неприятная история произошла с ними ещё 30 декабря. Обычная поездка в метро привела к тому, что парням пришлось спасаться бегством. Не повезло с попутчиком. Ясной причины конфликта пока нет, известна лишь версия нападавшего.
Губарев и Рощин поссорились на «Курской» с 32-летним Артёмом, рассказала Baza. В какой-то момент последний бросился на актёров с ножом и криком «Убью!». Парни сбежали.
Происходящее быстро заметили полицейские. В итоге задержали всех троих.
На допросе нападавший рассказал свою версию произошедшего: якобы он спал, а кто-то из актёров ударил его по голове, поэтому и побежал за ними с ножом, но утверждает, что без злого умысла. Правда, выяснилось, что Артём стоит на учёте в психоневрологическом диспансере и уже нападал на человека с ножом.
До этого неприятная и опасная ситуация произошла с американским актёром Чарли Шинам. Его попыталась задушить женщина из соседнего дома.