На Бали началось нашествие пауков. Туристы в ужасе

Отдыхающие на Бали сообщают, что популярный курорт заполонили членистоногие. Они сплели паутину на обочине дорог, линиях электропередачи и деревьях. Путешественники делятся фотографиями нашествия в соцсетях. В некоторых местах паутина настолько длинная, что тянется на 20 м. Причём пауки на видео довольно большого размера.

Один из отдыхающих заявил, что «это худшее, что он когда-либо видел». А многие сказали, что передумали ехать на остров отдыхать, раз там такое творится.

Особенно хочется держаться подальше от пауков, если знаешь, что некоторые из них могут забраться к вам в ухо. Так случилось и с одной жительницей Тайваня.