Опубликовано 02 февраля 2024, 19:20
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На Бали началось нашествие пауков. Туристы в ужасе
Всегда хочется, чтобы отдых, который многие так долго ждут, прошёл в комфорте и на релаксе. Правда, учесть все нюансы бывает непросто. Тем более что многие вещи от нас не зависят. «Весёлый» отдых выдался у тех, кто решил отправиться на Бали. Тамошние туристы вместо «райского наслаждения» получили нашествие пауков. Причём речь не о маленьких и безобидных паучках.
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Отдыхающие на Бали сообщают, что популярный курорт заполонили членистоногие. Они сплели паутину на обочине дорог, линиях электропередачи и деревьях. Путешественники делятся фотографиями нашествия в соцсетях. В некоторых местах паутина настолько длинная, что тянется на 20 м. Причём пауки на видео довольно большого размера.
Один из отдыхающих заявил, что «это худшее, что он когда-либо видел». А многие сказали, что передумали ехать на остров отдыхать, раз там такое творится.
Особенно хочется держаться подальше от пауков, если знаешь, что некоторые из них могут забраться к вам в ухо. Так случилось и с одной жительницей Тайваня.