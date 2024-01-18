На борту самолёта заметили необычного пассажира. Он ползал и шипел

На видео из самолёта, которое попало в Сеть, видно, как бортпроводник сначала подставляет к представителю фауны бутылку, но тот никак не заползает внутрь. Потом он приносит пакет и сбрасывает змею в него.

В авиакомпании рассказали, что это очень редкий инцидент, который может время от времени происходить на любом самолёте.

В итоге борт благополучно приземлился, но перед следующим рейсом ему потребовалась более тщательная подготовка. После подобных инцидентов проводят глубокую очистку и дезинфекцию.

Кстати, багажная полка — одно из самых грязных мест в самолёте. Какие ещё в той же категории, можно узнать в этом материале.