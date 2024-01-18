15:20, 18 января 2024
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На борту самолёта заметили необычного пассажира. Он ползал и шипел
Неспокойным выдался полёт пассажиров рейса авиакомпании AirAsia Thai, следовавшего из Бангкока на Пхукет. В какой-то момент люди, отдыхающие в своих креслах, заметили небольшую змею, ползущую по стенке над багажным отсеком. Этот случай не первый, поэтому бортпроводники уже знают, что делать, и один из них быстро смог убрать пресмыкающееся.
На видео из самолёта, которое попало в Сеть, видно, как бортпроводник сначала подставляет к представителю фауны бутылку, но тот никак не заползает внутрь. Потом он приносит пакет и сбрасывает змею в него.
В авиакомпании рассказали, что это очень редкий инцидент, который может время от времени происходить на любом самолёте.
В итоге борт благополучно приземлился, но перед следующим рейсом ему потребовалась более тщательная подготовка. После подобных инцидентов проводят глубокую очистку и дезинфекцию.
Кстати, багажная полка — одно из самых грязных мест в самолёте. Какие ещё в той же категории, можно узнать в этом материале.