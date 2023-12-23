На Чарли Шина напала соседка в его собственном доме. Что хотела?

По словам Шина, он не знает, что могло послужить причиной нападения. Госпитализация актёру не потребовалась, но медики всё равно осмотрели его.

Агрессивную соседку арестовали, ей уже предъявили обвинение. Вероятно, это уже не первый её выпад в сторону Шина. До это инцидента кто-то уже облил липкой жидкостью машину мужчины и оставил около его двери мусор. Скорее всего, это была та же женщина.

Шин прославился благодаря ролям в фильмах «Взвод», «Дух мщения» «Уолл-стрит», «Управление гневом» и других.

Впрочем, отношения с соседями не всегда складываются так враждебно, многие, напротив, готовы помочь друг другу в случае чего. Недавно вот, например, сосед увидел пожар в квартире соседки и вызвал пожарных. Правда, всё обернулось курьёзом.