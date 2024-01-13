На Гоа бык напал на туристку и организовал ей трансфер с пляжа в больницу

В итоге бык напал на старушку и пырнул её рогом в бедро. Ивонн упала на песок, ударилась головой и повредила ногу. Ей на помощь тут же кинулся спасатель, которому тоже хорошо досталось от взбешённого быка. Им вызвали скорую, Ивонн погрузили на носилки и очевидцы донесли её до машины скорой, припаркованной на обочине.

Британку доставили в больницу, теперь ей займутся врачи. А местные правоохранители очень заинтересованы разобраться в том, что произошло — почему бык оказался на пляже, полном людей, и кто его владелец.

Ивонн повезло больше, чем пенсионеру из Кармартеншира, Великобритания. Там на него внезапно напала бешеная корова, когда он просто переходил дорогу. Мужчина скончался в больнице.