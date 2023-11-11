На инвалидке в космос. В компании Маска пожаловались на травмы из-за сумасшедшего графика

Как оказалось, Илон Маск в стремлении побыстрее освоить Марс устроил своим сотрудникам ад на Земле. Он установил сумасшедшие дедлайны, которые просто невозможно соблюдать, если действовать осторожно. Поэтому многим людям на производстве приходилось игнорировать технику безопасности, что и приводило к печальным результатам.

За последние 9 лет сотрудники SpaceX получили более 600 травм, и некоторые из них даже привели к инвалидности, а если точнее:

свыше 100 работников серьёзно порезались или получили рваные раны;

29 раз они с переломами и вывихами отправлялись в больницы;

9 человек травмировали голову (были и переломы черепа);

8 человек остались инвалидами, потеряв конечности;

у 7 человек пострадали глаза;

а у 5 были ожоги.

По словам бывших сотрудников, в том числе и в руководящих отделах, менеджмент компании и Маск считают, что в травмах работники виноваты сами, потому что безопасность — личное дело каждого.

Впрочем, заниматься здоровьем подчинённых Маску некогда, он старается шагать в ногу со временем, а на это требуется много усилий. Например, в начале ноября он представил свой вариант ChatGPT — чат-бот Grok, который отличается от оригинала тем, что умеет отвечать саркастично. Подробнее об этом можно почитать здесь.