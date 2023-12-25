На Киркорова заявили в полицию. Что натворил певец?

Киркоров толкнул охранника — и тот слетел со сцены, сообщил Mash. В итоге мужчине добавилось проблем со здоровьем — у него диагностировали растяжение связок правого голеностопа.

Ну а дальше секьюрити написал на Киркорова заявление в полицию — требует привлечь за причинение лёгких телесных повреждений. Также он обратился за помощью к адвокату Сергею Васильеву и активистам движения «Сорок сороков» (позиционирует себя как объединение для православных верующих с активной гражданской позицией).

А у самого Киркорова недавно появились претензии к Любови Успенской. Он даже подал на певицу в суд. Всё потому, что в интервью она назвала артиста женоненавистником, но защитники певца нашли и другие нелестные слова.