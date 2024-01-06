На Любу Успенскую снова подают в суд. Что она натворила в этот раз
69-летней королеве шансона Любови Успенской в последнее время не сильно везёт в юридическом поле. Только ей угрожал судом Филипп Киркоров, как теперь защищать свои права решила и актриса и певица Наталья Лапина. Оказалось, что она автор последнего хита Успенской, а та его исполняет и даже не думает платить отчисления, положенные за использование песни.
Как напомнила Лапина, Успенская исполнила её песню «По полюшку» на новогоднем Голубом огоньке, как это делала последние года три. Однако это песня совершенно не её, а Лапиной, однако законный автор не получает с этого ни гроша.
Лапина заявила, что эту песню также исполняют дуэт Римские и певец Акмаль, но они спокойно платят всё, что положено. А вот Успенская просто отказывается и ничего слышать не желает. Поэтому юрист Лапиной готовит претензию в адрес Любы и канала.
Артистка призналась, что певица зря так поступает. В её репертуаре новых хитов нет, а Лапина в последнее время увлеклась именно написанием песен, она даже пишет музыку для американского кино. Если бы Люба захотела сотрудничать, Лапина смогла бы создать для неё несколько хитов, а сейчас получается как-то некрасиво.
На Успенскую недавно уже подавал в суд Филипп Киркоров, причём иск на немалую сумму — 10 млн рублей. За что столько нулей — можно узнать здесь.