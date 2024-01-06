Жизнь
22:00, 06 января 2024
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На Любу Успенскую снова подают в суд. Что она натворила в этот раз

69-летней королеве шансона Любови Успенской в последнее время не сильно везёт в юридическом поле. Только ей угрожал судом Филипп Киркоров, как теперь защищать свои права решила и актриса и певица Наталья Лапина. Оказалось, что она автор последнего хита Успенской, а та его исполняет и даже не думает платить отчисления, положенные за использование песни.

На Любу Успенскую снова подают в суд. Что она натворила в этот раз
© vk.com/uspenskayalubov

Как напомнила Лапина, Успенская исполнила её песню «По полюшку» на новогоднем Голубом огоньке, как это делала последние года три. Однако это песня совершенно не её, а Лапиной, однако законный автор не получает с этого ни гроша.

Лапина заявила, что эту песню также исполняют дуэт Римские и певец Акмаль, но они спокойно платят всё, что положено. А вот Успенская просто отказывается и ничего слышать не желает. Поэтому юрист Лапиной готовит претензию в адрес Любы и канала.

Артистка призналась, что певица зря так поступает. В её репертуаре новых хитов нет, а Лапина в последнее время увлеклась именно написанием песен, она даже пишет музыку для американского кино. Если бы Люба захотела сотрудничать, Лапина смогла бы создать для неё несколько хитов, а сейчас получается как-то некрасиво.

На Успенскую недавно уже подавал в суд Филипп Киркоров, причём иск на немалую сумму — 10 млн рублей. За что столько нулей — можно узнать здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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