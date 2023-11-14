Новинка от РЖД. Роботы-носильщики будут помогать россиянам на вокзалах

Как сообщил РБК, роботы будут помогать с багажом весом до 30 кг. В планах создать и протестировать 50 роботов. Профильные структуры РЖД до конца декабря собирают заявки на лучшее инновационное решение. Объём инвестиций пока неизвестен, он будет определён после согласования итогового предложения. На каких именно вокзалах появятся роботы, пока тоже загадка.

Предполагается, что пассажиры смогут сами вызвать робота и оплатить его работу в мобильном приложении. Робот с багажом будет двигаться за своим «хозяином» до указанной точки.

Инновации сейчас внедряются повсеместно. Причём иногда даже в самых неожиданных областях. Например, в Японии для защиты людей от диких зверей поставили робоволков.