На «Мутабор» снова подали в суд. Вечеринка Ивлеевой даром не прошла
Московский клуб «Мутабор» получил ещё один иск. На этот раз в суд на владельца заведения подало «Российское авторское общество». Как сообщили ТАСС в Арбитражном суде столицы, истец намерен взыскать с ответчика 300 000 рублей за якобы незаконное использование музыки. Дата заседания по делу пока не назначена. До этого на «Мутабор» подали в суд после «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой.
Ранее «Российское авторское общество» (РАО) заключило с владельцем «Мутабора», компанией «Арт центр», контракт на использование музыкальных треков. Теперь истец утверждает, что клуб просрочил выплаты, и требует компенсацию.
«Российское авторское общество» — общественная организация, которая занимается коллективным управлением авторскими правами в тех случаях, когда осуществление этих прав в индивидуальном порядке затруднительно. То есть почти во всех.
Ранее Роспотребнадзор обвинил «Мутабор» в нарушении санитарно-эпидемиологических требований во время пати Ивлеевой. 9 января решится вопрос, закроют ли клуб. Кстати, Ксения Собчак после вечеринки обеднела на 15 млн рублей.