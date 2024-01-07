На «Мутабор» снова подали в суд. Вечеринка Ивлеевой даром не прошла

Ранее «Российское авторское общество» (РАО) заключило с владельцем «Мутабора», компанией «Арт центр», контракт на использование музыкальных треков. Теперь истец утверждает, что клуб просрочил выплаты, и требует компенсацию.

«Российское авторское общество» — общественная организация, которая занимается коллективным управлением авторскими правами в тех случаях, когда осуществление этих прав в индивидуальном порядке затруднительно. То есть почти во всех.

Ранее Роспотребнадзор обвинил «Мутабор» в нарушении санитарно-эпидемиологических требований во время пати Ивлеевой. 9 января решится вопрос, закроют ли клуб. Кстати, Ксения Собчак после вечеринки обеднела на 15 млн рублей.