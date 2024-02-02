Опубликовано 02 февраля 2024, 09:20
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На Пхукете россиян похитили ради выкупа. Его запросили в криптовалюте
31 января несколько мужчин на чёрном фургоне Hyundai похитили супружескую пару из России. Супругов увезли в неизвестном направлении и потом потребовали за них выкуп в $845 000 в криптовалюте. Далее похищенным россиянам каким-то чудом удалось выбраться из плена и добраться до полиции. В итоге выяснилось, что похитители — их же соотечественники. История закончилась хеппи-эндом.
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По данным Bangkok Post, после обращения потерпевших полиция провела проверку и выяснила, что за похищением стоят другие россияне. Чуть позже их задержали. На допросе они признались в похищении и объяснили, что с жертвами знакомы не были, а в Таиланд якобы приехали только на отдых. При себе у них были туристические визы.
Такие же визы оказались и у музыкантов из группы «Би-2», хотя прилетели они в жаркую страну для выступлений в Паттайе и на Пхукете. После нелегальных концертов у них возникли серьёзные проблемы. Чем закончилась история, рассказали тут.