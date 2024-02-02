На Пхукете россиян похитили ради выкупа. Его запросили в криптовалюте

По данным Bangkok Post, после обращения потерпевших полиция провела проверку и выяснила, что за похищением стоят другие россияне. Чуть позже их задержали. На допросе они признались в похищении и объяснили, что с жертвами знакомы не были, а в Таиланд якобы приехали только на отдых. При себе у них были туристические визы.

Такие же визы оказались и у музыкантов из группы «Би-2», хотя прилетели они в жаркую страну для выступлений в Паттайе и на Пхукете. После нелегальных концертов у них возникли серьёзные проблемы. Чем закончилась история, рассказали тут.