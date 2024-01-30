На российских авиарейсах снова появится алкоголь. Правда, пить его будет непросто

Даже если россиян допустят до алкоголя, обстановку в аэропортах и самолётах это не изменит, считает первый зампред Комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев.

Во-первых, купленный алкоголь разрешат провести с собой в ручной клади, но не распивать в самолёте. Во-вторых, люди обычно покупают в duty free по бутылочке-две в подарок, а не ящиками. В-третьих, зачастую спиртное, продающееся в аэропортах, куда качественнее, чем магазинное.

Тем не менее правовое управление Госдумы обратило внимание на то, что в залах ожидания внутренних вылетов употребление алкоголя в общественных местах запрещено, а провозить в самолёте возможно только жидкости в ёмкостях не более 100 мл.

В Минфине необходимость нововведения объяснили желанием поддержать владельцам магазинов duty free, пострадавших во время пандемии и санкций. Также там помнят, что по российскому законодательству в аэропортах запрещено распивать алкоголь. В этом плане менять ничего не собираются — штрафы по-прежнему будут действовать. Поэтому в ведомстве считают, что риск правонарушений минимален. К тому же и по правилам авиакомпаний пить алкоголь нельзя и во время полёта. Исключение — напитки, которые дают на борту.

Есть отклики от аэропортов и авиакомпаний. Например, в Домодедово в случае принятия закона готовы начать продавать алкоголь. А вот в пресс-службе авиаперевозчика Smartavia опасаются, что нововведение увеличит число деструктивных пассажиров, которых и так хватает.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов как раз напомнил, что ограничения продажи алкоголя в аэропортах приняли из-за большого количества инцидентов с пьяными людьми. По его мнению, в случае принятия поправок нужно ограничить продажи слабым алкоголем и российскими винами.

И, кстати, по данным Росстата, в России впервые за 10 лет выросло число алкоголиков. В 2022 году выявили 54 200 таких пациентов.