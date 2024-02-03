Жизнь
Опубликовано 03 февраля 2024, 21:20
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На российском кладбище нашли брошенные гробы. В них были тела

Холодящая душу история произошла в российском городе Кургане. Как пишет URA.RU, на местном кладбище в Зайково были найдены бесхозные гробы. В них, по информации источника издания, находились тела. «На кладбище в Зайково обнаружили три трупа в гробах, брошенных на 124 квартале», — рассказал собеседник журналистов, близкий к похоронной сфере.
На российском кладбище нашли брошенные гробы. В них были тела
© freepik/mdjaff

В мэрии Кургана сообщили, что в курсе ситуации и она уже разрешена. Никаких гробов в Зайково больше нет, захоронение проведено.

Также известно, что по факту случившегося правоохранительными органами проводится проверка.

Автор:Евгений Грин
Редакция
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