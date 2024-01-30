На Собчак подали в суд на 50 млн рублей за «издевательства»

Рекламную интеграцию Собчак начала с рассказа о том, что, когда нужны деньги, одни работают и открывают бизнес, а другие в полнолуние забрасывают трусы на люстру. В личной жизни точно так же, добавила телевеущая, и после этого начала зачитывать примеры из книги.

«Аккуратно снимите с яблока кожуру, чтобы она была похожа на спираль, и бросьте через левое плечо. В положении кожуры можно увидеть первую букву имени будущего мужа», — сказала Собчак.

Затем она добавила, что сама увидела бы в положении кожуры, что пора к врачу или хотя бы проветрить помещение и попить воды.

В следующем отрывке, который прочитала телеведущая, предлагалось тайно положить сковороду под кровать матери.

Истец заявил, что Собчак повыдёргивала цитаты из контекста, перекрутила и навыдумывала, лишь бы сделать рекламу. Кроме 50 млн рублей компенсации, он требует удалить видео, рассказал Mash.

Предыдущий скандал, в котором звучало имя Ксении Собчак, произошёл в конце 2023 года. Это уже всем известная «почти голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Репутация нескольких присутствующих серьёзно пострадала после такого мероприятия. А Собчак недавно обвинила режиссёра Никиту Михалкова в том, что он рассказал про тусовку Путину. Михалков же от ее обвинений открестился.