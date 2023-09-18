На трассе Владивосток – Хабаровск грузовик снёс кузовом виадук. Дорогу перекрыли

Что случилось

Авария произошла под Владивостоком, на улице Весенней. Грузовик Sinotruk Howo ехал с поднятым грузовым отсеком, и задел им пешеходный переход. Конструкция обвалилась. В результате пострадал водитель Sinotruk Howo, помощь ему оказывают медики.

«Движение транспорта возможно по альтернативным маршрутам: "Де-Фриз - Седанка - Патрокл" и дороге через бухту Лазурную», — сообщили в прокуратуре.

Ведомство опубликовало кадры с последствиями ДТП. На них видно, что переход полностью перекрыл собою трассу. Длинная зелёная балка придавила грузовик, а его кузов отлетел и остался позади.

Сейчас на месте аварии работают силовики и сотрудники МЧС.

«На место обвала уже направлена бригада "Примавтодора" для разбора лееров, чтобы была возможность развернуться в направлении города. К вечеру начнётся разборка упавшей конструкции», — сообщило правительство региона.

Смертельные ДТП из-за поднятого кузова

Ещё в 2011 году на трассе М-60 «Владивосток-Хабаровск» появились дорожные знаки с надписью: «Водитель! Опусти кузов!», сообщалаРоссийская газета. Таблички поставили не случайно: до этого на трассе уже было несколько ДТП с грузовиками, которые ехали с поднятым грузовым отсеком.

В декабре 2010-го водитель грузовика FAW, работавший на одной из строек выгрузил содержимое кузова, но не опустил грузовой отсек. В итоге он сбил балку перекрытия строящегося виадука, лежащую на опорах. Конструкция отлетела и упала пряма на кабину, смяв её. Водителя убило на месте.

А в марте 2011-го произошла похожая трагедия. Большегруз снёс кузовом виадук, и тот в районе пункта весового контроля на трассе М-60, и тот раздавил несколько машин. Погиб сам водитель самосвала.