На трассе Владивосток – Хабаровск грузовик снёс кузовом виадук. Дорогу перекрыли
Пешеходный переход над трассой Владивосток – Хабаровск в Приморье полностью обвалился из-за самосвала. Водитель по какой-то причине ехал с неупущенным кузовом и, видимо, сам об этом не знал. Грузовой отсек на скорости врезался в пролёт, и полностью снёс конструкцию. Никто в этот момент дорогу не переходил, поэтому пострадал только виновник ДТП. Проехать по трассе сейчас нельзя, убирать рухнувший виадук начнут только вечером. Но есть альтернативные маршруты.
Что случилось
Авария произошла под Владивостоком, на улице Весенней. Грузовик Sinotruk Howo ехал с поднятым грузовым отсеком, и задел им пешеходный переход. Конструкция обвалилась. В результате пострадал водитель Sinotruk Howo, помощь ему оказывают медики.
«Движение транспорта возможно по альтернативным маршрутам: "Де-Фриз - Седанка - Патрокл" и дороге через бухту Лазурную», — сообщили в прокуратуре.
Ведомство опубликовало кадры с последствиями ДТП. На них видно, что переход полностью перекрыл собою трассу. Длинная зелёная балка придавила грузовик, а его кузов отлетел и остался позади.
Сейчас на месте аварии работают силовики и сотрудники МЧС.
«На место обвала уже направлена бригада "Примавтодора" для разбора лееров, чтобы была возможность развернуться в направлении города. К вечеру начнётся разборка упавшей конструкции», — сообщило правительство региона.
Смертельные ДТП из-за поднятого кузова
Ещё в 2011 году на трассе М-60 «Владивосток-Хабаровск» появились дорожные знаки с надписью: «Водитель! Опусти кузов!», сообщалаРоссийская газета. Таблички поставили не случайно: до этого на трассе уже было несколько ДТП с грузовиками, которые ехали с поднятым грузовым отсеком.
В декабре 2010-го водитель грузовика FAW, работавший на одной из строек выгрузил содержимое кузова, но не опустил грузовой отсек. В итоге он сбил балку перекрытия строящегося виадука, лежащую на опорах. Конструкция отлетела и упала пряма на кабину, смяв её. Водителя убило на месте.
А в марте 2011-го произошла похожая трагедия. Большегруз снёс кузовом виадук, и тот в районе пункта весового контроля на трассе М-60, и тот раздавил несколько машин. Погиб сам водитель самосвала.