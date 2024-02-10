Жизнь
Опубликовано 10 февраля 2024, 20:50
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Потолок рухнул на третьеклашек в разгаре урока в российской школе

Когда отправляешь ребёнка в школу, максимум каких травм от него ждёшь? Пару ушибов или синяков после буйства на перемене с одноклассниками. Но оказывается, на ребёнка ещё может и потолок упасть, как произошло в школе № 25 посёлка Энем Тахтамукайского района Адыгеи. Мальчик сидел на уроке литературы, когда на него посыпалась штукатурка.
Потолок рухнул на третьеклашек в разгаре урока в российской школе
© Feliphe Schiarolli / Unsplash

Как сообщил SHOT, на детей свалились немалые такие куски штукатурки, нанеся им травмы. Одному мальчику досталось больше всего — его доставили в больницу. Там у него установили ушиб плеча, назначили лечение и отправили домой.

Класс третьеклашек находился на первом этаже, а на втором — над ними — шёл ремонт в туалетах. Родители в соцсетях предположили, что из-за этого потолок и посыпался на детей. Однако в школе утверждают, что строители ведут работы только вечером, когда ребятни в школе нет.

Директор школы Ольга Пономарёва отказалась общаться с журналистами, заявив, что службы уже занимаются вопросом. И правда, СУ СК РФ по Тахтамукайскому району уже проводит доследственную проверку.

Быть ребёнком сейчас вообще нелегко — ничего не спасёт тебя от несчастного случая. На пацана из Адыгеи упал потолок, а школьник из Челябинской области пошел гулять и провалился в люк. Зато спас себя сам, а как — читайте здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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