Квартиру российской семьи с ребёнком продали, не сообщив жильцам

Уже в 2016 году долг по кредиту составил 1 080 000 рублей. Банк, у которого занимала женщина, передал его коллекторскому агентству, а то добилось, чтобы квартиру выставили на торги. Правда, они не состоялись — и евродвушка площадью 41,5 кв. м перешла агентству, а оно перепродало её другому юридическому лицу.

Квартиру пара купила в браке, но этот факт не учли, как и то, что вместе с ними жил их сын. Все трое были прописаны на жилплощади.

При этом, по словам супругов, они даже не подозревали о том, что происходит. Так вышло, что приставы отправляли уведомления, но семья их не получила из-за того, что в их почтовом отделении нет почтальона.

Муж и жена будут бороться за то, чтобы сделку признали недействительной. Они уже подали иск в суд. Первое заседание должно пройти в начале декабря.

А в Кемерове недавно произошла крайне необычная история, связанная с судом. Там наличие кота попало в список смягчающих наказание обстоятельств. Обвиняемому в итоге дали условный срок.