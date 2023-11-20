Квартиру российской семьи с ребёнком продали, не сообщив жильцам
Российская семья с ребёнком жила в своей квартире в городе Верхняя Пышма Свердловской области. И всё было примерно как у всех, пока однажды к жильцам не пришёл человек, заявивший, что он новый собственник жилья. Оказалось, всё кардинально испортил кредит 2014 года, который хозяйка жилплощади не смогла погасить: были непростые времена, и она просила о кредитных каникулах, позволяющих временно не вносить платежи. Но что-то пошло не так.
Уже в 2016 году долг по кредиту составил 1 080 000 рублей. Банк, у которого занимала женщина, передал его коллекторскому агентству, а то добилось, чтобы квартиру выставили на торги. Правда, они не состоялись — и евродвушка площадью 41,5 кв. м перешла агентству, а оно перепродало её другому юридическому лицу.
Квартиру пара купила в браке, но этот факт не учли, как и то, что вместе с ними жил их сын. Все трое были прописаны на жилплощади.
При этом, по словам супругов, они даже не подозревали о том, что происходит. Так вышло, что приставы отправляли уведомления, но семья их не получила из-за того, что в их почтовом отделении нет почтальона.
Муж и жена будут бороться за то, чтобы сделку признали недействительной. Они уже подали иск в суд. Первое заседание должно пройти в начале декабря.
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