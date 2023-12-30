На всякий случай. Меладзе погасил все долги перед налоговой

Долг Меладзе перед налоговиками вырос буквально на глазах. Ещё в начале декабря певец был должен только 275 000 рублей.

Исполнитель сейчас не выступает в России с концертами. Тем не менее за 2023 год он заработал в стране минимум 30 млн рублей, посчитал телеграм-канал Shot.

Дело в том, что у Меладзе есть прибыльный бизнес в сфере недвижимости. А за выступление на закрытых корпоративах он просит не меньше 12 млн рублей.

Расплатившийся с налоговой Меладзе теперь может спать спокойно. Кто ещё сейчас может не переживать, так это те, кто проигнорировал приглашение на «голую вечеринку» Насти Ивлеевой. Вот, кстати, список счастливчиков.

Самой блогерше ещё предстоит разбираться с налоговой. У неё насчитали долгов аж на 137 млн рублей, что тянет на уголовку.