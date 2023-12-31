«Начали сначала». Крыжовников рассказал о ссоре с Буруновым

Жора Крыжовников рассказал, что знает Бурунова уже много лет. Они познакомились на съёмках передачи «Большая разница». Там Жора Крыжовников также занимался режиссурой, а Бурунов блистал на сцене. Но на съёмках пародии на Потапа и Настю они поссорились и после этого долго не общались.

По словам Крыжовникова, причиной ссоры стала публичная критика Бурунова в его адрес. Но сейчас они, «слава Богу, все забыли и начали сначала», говорит режиссёр.

Для Крыжовникова выбор актёра на роль отца Вовы Адидаса стал принципиальным вопросом, так как во многом этот персонаж похож на его отца. «Идея пригласить Сергея сначала показалось безумной, но потом были пробы: Рузиль Минекаев, Ваня Янковский и Сережа сели, прочли сцену и случилась магия. Спасибо, артист!» — отметил он.

Ранее свой отзыв о популярном сериале оставил и Никита Михалков. Вот, что он сказал.