Жизнь
Опубликовано 31 января 2024, 11:20
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Начало февраля встретит москвичей оттепелью. Но бойтесь гололедицы

Температура в столице в начале февраля превысит норму на 3–5 градусов. То же самое произойдёт и с атмосферным давлением — оно будет на 7–12 единиц выше обычных показателей. При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о том, что в городе будет гололедица. Рассказываем, какая погода ждёт жителей московского региона на этой неделе.
Начало февраля встретит москвичей оттепелью. Но бойтесь гололедицы
© Freepik/lookstudio

Высокое атмосферное давление продержится до первых чисел февраля. Дальше оно резко понизится — и столичный регион окажется в глубокой барической ложбине, рассказала «Вечерней Москве» главный специалист издания «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Как это скажется на состоянии россиян, можно узнать в этом материале.

В Гидрометцентре сообщили, что самые холодные дни обычно бывают в конце января — начале февраля, но случаются и исключения — как раз как в этом году. Вместо морозов москвичей на этой неделе ждёт тепло. Но к выходным всё же немного похолодает.

В последний день января, то есть сегодня, днём будет –1... +1 градус и небольшие осадки. В четверг, 1 февраля, прогнозируют облачную погоду с прояснениями и также небольшие осадки. По температуре: ночью –2... 0, а днём +1... +3. Оба дня объединит общая проблема — гололедица.

По словам Вильфанда, гололедица сохранится в Москве и Подмосковье до выходных. Хуже всего будет субботу, 3 февраля. Синоптик предупредил, что это явление опасно и для пешеходов, и для водителей.

В пятницу, 2 февраля, будет облачно с небольшими осадками. Ночью –5... 0, днём ожидается –4... +1. На первый день выходных, 3 февраля, обещают облачную погоду и небольшой снег. Ночью похолодает до –11, а днём будут вполне терпимые –6... –1.

При этом столица продолжает бить погодные рекорды. Вторник, 30 января, стал самым тёплым днём за весь прошедший месяц. На ВДНХ температура поднялась до +1,8 градуса, а на Балчуге ещё выше — до +2,2, сообщила Позднякова.

Потепление прогнозировал и Роман Вильфанд, причём по всей России. Особенно тёплую погоду он обещал северу европейской России и в её азиатской части — сразу на 8−10 градусов выше нормы.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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