Семья стала полной. Звезда «Кухни» Богатырёв объяснил, почему больше не ищет отца
Актёр Марк Богатырёв не скрывает, что вырос без отца. Будущего артиста в одиночку воспитывала мама. В течение многих лет звезда сериала «Кухня» мечтал встретиться с папой и искал его разными способами — сам, через знакомых и даже втайне через передачу «Жди меня». Только всё было бесполезно — отца актёр так и не нашёл. А недавно он вовсе прекратил поиски. Почему?
Всё поменялось, когда 38-летний Богатырёв сам стал отцом. Сына ему родила супруга — актриса Татьяна Арнтгольц. После появления наследника артист, по его словам, понял, что ему больше не нужно искать своего отца, потому что теперь он сам отец.
В отцовстве ему стали доступны вещи, которых когда-то ему не доставало из-за отсутствия радом папы, признался актёр в Sharpan Show на YouTube.
«Для меня отцовство важно, ведь я начинаю чувствовать себя полноценным», — сказал Богатырёв.
Даже наличие отца в семье не гарантирует, что дети будут расти счастливыми. Например, модель Анастасия Костенко попросила мужа футболиста Дмитрия Тарасова посидеть с тремя детьми, пока она съездит по делам в Киргизию. Тот согласился, а потом внезапно укатил в Дубай с другом — рэпером T-Killah.