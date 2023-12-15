Семья стала полной. Звезда «Кухни» Богатырёв объяснил, почему больше не ищет отца

Всё поменялось, когда 38-летний Богатырёв сам стал отцом. Сына ему родила супруга — актриса Татьяна Арнтгольц. После появления наследника артист, по его словам, понял, что ему больше не нужно искать своего отца, потому что теперь он сам отец.

В отцовстве ему стали доступны вещи, которых когда-то ему не доставало из-за отсутствия радом папы, признался актёр в Sharpan Show на YouTube.

«Для меня отцовство важно, ведь я начинаю чувствовать себя полноценным», — сказал Богатырёв.

Даже наличие отца в семье не гарантирует, что дети будут расти счастливыми. Например, модель Анастасия Костенко попросила мужа футболиста Дмитрия Тарасова посидеть с тремя детьми, пока она съездит по делам в Киргизию. Тот согласился, а потом внезапно укатил в Дубай с другом — рэпером T-Killah.