Жизнь
19:20, 10 декабря 2023
1 мин.

«Надо работать с психологом». Басков дал совет молодым артистам

Певец Николай Басков посоветовал молодым артистам работать с психологом, чтобы пройти этап звёздной болезни. А она, по мнению «золотого голоса России», есть у многих исполнителей, которые только начинают творческий путь. По мнению Баскова, звёздная болезнь — это «большое испытание, которое надо пройти», рассказал он порталу PROZvezd. Иначе будет очень плохо.

«Надо работать с психологом». Басков дал совет молодым артистам
© commons.wikimedia.org/Okras/CC BY-SA 4.0

Если заболеть звёздной болезнью, потом может начаться депрессия, неурядицы, конфронтация с людьми, отметил Басков. Так что над этим нужно работать с психологом, посоветовал он начинающим артистам.

При этом Басков уверяет, что ему это уже не грозит.

«Я уже 25 лет на сцене, мне никакое звёздное заболевание не грозит», — сказал он журналистам.

Басков также посоветовал молодым артистам проще относиться к негативным комментариям об их творчестве. В России живёт много людей, и всем понравиться невозможно, сказал он.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.