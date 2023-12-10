«Надо работать с психологом». Басков дал совет молодым артистам
Певец Николай Басков посоветовал молодым артистам работать с психологом, чтобы пройти этап звёздной болезни. А она, по мнению «золотого голоса России», есть у многих исполнителей, которые только начинают творческий путь. По мнению Баскова, звёздная болезнь — это «большое испытание, которое надо пройти», рассказал он порталу PROZvezd. Иначе будет очень плохо.
Если заболеть звёздной болезнью, потом может начаться депрессия, неурядицы, конфронтация с людьми, отметил Басков. Так что над этим нужно работать с психологом, посоветовал он начинающим артистам.
При этом Басков уверяет, что ему это уже не грозит.
«Я уже 25 лет на сцене, мне никакое звёздное заболевание не грозит», — сказал он журналистам.
Басков также посоветовал молодым артистам проще относиться к негативным комментариям об их творчестве. В России живёт много людей, и всем понравиться невозможно, сказал он.