Наглая инфлюенсерша разбила Range Rover в хлам и выставила за $100 тыс.
Американская бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, кажется, решила, что в её руках всё превращается в золото, даже груда побитого металла. Богатая инфлюенсерша выставила на продажу свой Range Rover и просит за него $100 000. Вот только машина раздолбана в хлам. Поговаривают, что кто-то из сотрудников Ким попал в аварию. Но знаменитость решила избавиться от авто в том виде, в каком его забрали с места ДТП, даже без ремонта.
© kimkardashian/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Кардашьян получила Range Rover в октябре 2022 году, авто ей подарила на день рождения мама — Крис Дженнер. С тех пор звезда каталась на этой машине по Лос-Анджелесу. На этой неделе издание TMZ обнаружило внедорожник на торговой площадке Carfax, на которой продают подержанные автомобили.
«Осведомлённые источники сообщают нам, что автомобилем управлял бывший сотрудник Ким, который в прошлом году попал в аварию. В машине он был один», — пишет TMZ.
По сведениям издания, мужчина не пострадал, а вот авто серьёзно повредилось. Ким Кардашьян не стала оплачивать ремонт и решила избавиться от машины в том состоянии, в котором её увезли с места ДТП. Рыночная стоимость такого автомобиля, отметили журналисты, — $125 000.
У простых россиян тоже автомобили ломаются, причём без всяких аварий. Дело в том, что на дорогах в последнее время стало много китайских машин, а у них есть несколько слабых мест.