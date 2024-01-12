Наглая инфлюенсерша разбила Range Rover в хлам и выставила за $100 тыс.

Кардашьян получила Range Rover в октябре 2022 году, авто ей подарила на день рождения мама — Крис Дженнер. С тех пор звезда каталась на этой машине по Лос-Анджелесу. На этой неделе издание TMZ обнаружило внедорожник на торговой площадке Carfax, на которой продают подержанные автомобили.

«Осведомлённые источники сообщают нам, что автомобилем управлял бывший сотрудник Ким, который в прошлом году попал в аварию. В машине он был один», — пишет TMZ.

По сведениям издания, мужчина не пострадал, а вот авто серьёзно повредилось. Ким Кардашьян не стала оплачивать ремонт и решила избавиться от машины в том состоянии, в котором её увезли с места ДТП. Рыночная стоимость такого автомобиля, отметили журналисты, — $125 000.

У простых россиян тоже автомобили ломаются, причём без всяких аварий. Дело в том, что на дорогах в последнее время стало много китайских машин, а у них есть несколько слабых мест.