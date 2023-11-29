Жизнь
02:00, 29 ноября 2023
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Найден способ избавить пациентов с артритом от операции

Остеоартрит коленного сустава во всём мире считается одной из основных причин инвалидности. Он возникает, когда нормальные структуры сустава разрушаются, меняется суставная капсула и повреждается хрящ. При эндопротезировании сустав заменяют имплантом. Исследователи из Радиологического общества Северной Америки выяснили, что можно обойтись без этого.

Freepik/whatwolf

Freepik/whatwolf

Учёные провели исследование с участием 134 добровольцев. Половина испытуемых перенесли тотальное (то есть полное) эндопротезирование одного коленного сустава. У второй половины такой операции не было.

Оказалось, что вероятность эндопротезирования снижают развитые мышцы задней поверхности бедра (подколенные сухожилия) и квадрицепс — мышца, которая соединяет всю переднюю и отчасти боковую поверхность бедра. Подколенные сухожилия отвечают за разгибание и сгибание колена, а квадрицепс обеспечивает движение голени в коленном суставе.

Исследователи рассчитывают, что если для пациентов с артритом разработать программы тренировок, их самочувствие и двигательная функция улучшатся.

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