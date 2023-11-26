Найденная на улице кофемолка чуть не убила ребёнка. Она взорвалась у него в руках

В городе Балей мужчина нашёл около дома в пакете кофемолку и принёс домой. Через полчаса мужчина ушёл, а проверить аппарат вызвался его сын-восьмиклассник. Но как только он вставил вилку в розетку, произошёл взрыв.

Ребёнок получил серьёзные травмы — множественные оскольчатые ранение глаз, руки, груди и живота. В конечном счёте ему пришлось ампутировать кисть.

Криминалисты, которые работали на месте взрыва, нашли там фрагмент, похожий на электродетонатор. Они возбудили уголовное дело по статье о попытке убийства.

Мать пострадавшего мальчика говорит, что врагов у семьи нет. Разве что недавно возник конфликт с мужчиной, у которого семья купила дом. Тот стал настаивать на том, чтобы семья выплатила ему ещё 300 000 рублей.

Ранее непростая ситуация произошла во время перелёта из Петропавловска-Камчатского в Москву. Что там случилось — рассказали тут.