Найдено самоё дешёвое жильё в Москве. Но это не то, о чём вы мечтали

Чтобы поселиться отдельно в Москве, нужно 1,5 млн рублей, рассказала «Москва 24» эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина. Столько просят за самодельные апартаменты — результат реконструкции нежилых зон многоквартирных домов.

Такие квартирки находятся на первых этажах или в полуподвалах и занимают площадь от 10 до 15 кв. метров. В них есть коммуникации, а иногда — даже окна.

Но всё-таки на жизнь до старости такие помещения не рассчитаны. Плюс и прописки у вас не будет — в апартаментах нельзя зарегистрироваться. Ещё можно столкнуться с юридическими сложностями, касающимися перепродажи, регистрационных действий и прочими.

Квартиру, в которой можно прописаться, на вторичке сейчас можно купить минимум за 3,3 млн рублей, в новостройке — за 5 млн рублей. Самые дешёвые выставлены в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО).

В Аналитическом центре ИНКОМ-Недвижимость рассказали, что самая дешёвая квартира в Москве на вторичке продаётся в одном из ЖК Зеленограда. Она стоит 3 657 000 рублей. Правда, это опять же мини-вариант — студия 10,6 кв. метра, но уже на четвёртом этаже в девятиэтажке.

Есть вариант более полноценного собственного жилья в новостройке — студия 19,8 кв. метра опять же в ЖК Зеленограда. Она стоит 5 299 180 рублей.

Мало кто из россиян покупает квартиру, отдав всю сумму сразу. Большинству приходится брать ипотеку. Пока сделать это чуть легче — благодаря льготной госпрограмма «Семейная ипотека». Кто и на каких условиях её может оформить, рассказали здесь.