«Найдётся окошечко». Бузова объяснила, где берёт время на личную жизнь

Вывшую участницу и телеведущую «Дома-2» Ольгу Бузову журналисты поймали во время новогоднего концерта «Жара». Они узнали, что происходит у артистки на личном фронте. Она призналась, что пока не встретила того самого, однако продолжает надеяться на любовь и верить в неё.

И даже сумасшедший график отношениям не помеха. По словам певицы, всегда можно выкроить время для близких людей. «Тот, кто хочет, ищет возможность, тот, кто не хочет, ищет причины отказаться. <...> Когда в моей жизни появится любовь, поверьте, обязательно найдется окошечко», — заявила она перед камерой и призналась, что часто приезжает поддержать подруг в тяжёлый день.

Артистка рассказала, что пока наслаждается свободой и творчеством, ей нравится дарить себя, но хочется найти и того самого. «В какой-то момент ты получаешь всё от своей свободы, а тебе просто хочется остановиться, чтобы кто-то тебе сказал: "Ну-ка быстро домой"», — объяснила она и добавила, что загадает на Новый год встретить любовь.

Разговоры о личной жизни Бузовой начались с новой силой, после того как её бывший парень Дава появился на концерте певицы. Она уже прокомментировала все слухи, которые начались после этого.