Налегаете на красную икру в праздники? Готовьтесь к последствиям

По словам специалиста, икра — это полезный продукт. В ней много полиненасыщенных жирных кислот, которые нужны сердцу и сосудам, а ещё икра — это легко усвояемый белок. Правда, налегать на красную икру всё же не стоит. Допустимо съедать 20−25 гр. продукта, отметила врач. Это примерно полторы столовых ложки.

Во-первых, икрой не стоит объедаться потому, что в ней много калорий и соли. Всё вместе ведёт к лишнему весу и повышению артериального давления. Особенно калорийными получаются бутерброды с икрой и сливочным маслом. А если вспомнить все остальные блюда, которые присутствуют на праздничном столе, — оливье, мясо с сыром и майонезом, — то трапеза становится мегакалорийной. После такого ужина тяжести, изжоге, тошноте и другим неприятным симптомам удивляться нечего.

Эксперт заметила, что для того, чтобы сделать любимые бутерброды полезнее, вместо обычного багета лучше взять цельнозерновой хлеб, а вместо масла — авокадо.

Также икра может вызывать аллергию, добавила эксперт. Поэтому лучше её не переедать и есть по чуть-чуть. Например, 10 гр. с утра и 10 гр. вечером. Также красную икру не стоит есть на голодный желудок и вместе с другой жирной пищей.

При переедании возможны следующие симптомы — тошнота, рвота, диарея, изжога.

О пользе красной икры всё можно узнать здесь.