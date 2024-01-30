Налоговый консультант раскрыла 5 нюансов регистрации ИП через банк. Перепроверьте документы

Счёт в конкретном банке

Счёт будущему ИП открывают в том банке, в котором он и проходит эту процедуру. При этом далеко не факт, что условия и тарифы на обслуживание счёта окажутся подходящими для конкретного бизнесмена. Если предприниматель захочет обслуживаться в другом банке, он, конечно, сможет открыть другой счёт и затем параллельно им пользоваться. Но важно понимать, что процедура потребует времени.

Работа по шаблону

Банки не занимаются персональным консультированием по применяемой системе налогообложения и налоговой стратегии, а также не делают персональный подбор ОКВЭД с перспективой на развитие бизнеса.

Как правило, сотрудники банка оформляют документы по единому шаблону и лишь вносят в них данные предпринимателя. Сотрудники банка чаще всего не юристы и не всегда могут составить бумаги с учётом всей специфики деятельности предпринимателя — особенно если это сложная сфера. Если при регистрации ИП в банке будет допущена ошибка, то риски её последствий полностью лягут на предпринимателей.

Помимо этого, сотрудники банка не расскажут, как вести бизнес и соблюдать все требования закона, нужно ли получать лицензию и как это сделать, а также как организовать финансовый учёт и вести налоговую отчётность.

Риск неправильного выбора налогового режима

Начинающему предпринимателю важно правильно выбрать систему налогообложения, которая даст возможность оптимизировать налоги и упростить отчётность. Решение зависит от вида деятельности, предполагаемого дохода и других параметров.

Чаще ИП применяют упрощённую систему, но в некоторых случаях рациональнее остановиться на патентном режиме, налоге на профессиональный доход или едином сельскохозяйственном налоге.

Не все документы на руках

Речь идёт об уведомлении о применении упрощённой системы налогообложения. Есть только запись в выписке из ЕГРИП, но самого документа на руках не оказывается и нет ясности, какую именно систему налогообложения указали в заявлении при первичной подаче.

В дальнейшем предпринимателю, скорее всего, придётся потратить собственные средства, нервы и время на поиск и восстановление документов. Поэтому важно заранее проверить, что всё необходимое есть на руках.

Ошибки в кодах

Неправильное указание кода ОКВЭД при регистрации в будущем может обернуться проблемами. Например, можно не получить лицензию или не перейти на определённый налоговый режим, если вид деятельности по ОКВЭД не будет соответствовать требованиям. Также ИП рискует переплатить или недоплатить налоги и взносы в ФСС, а ещё лишиться права на налоговые каникулы.