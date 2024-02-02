Жизнь
Опубликовано 02 февраля 2024, 20:00
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«Нашествия» не будет в 2024 году. Причину назвали организаторы фестиваля

Музыкальный фестиваль «Нашествие» многие россияне ждут как настоящий праздник, потому что это повод отдохнуть на природе под отличную музыку и за пару дней посмотреть выступления ведущих рок-групп и сольных исполнителей. В 2024 году он должен был проводиться с 26 по 28 июля, но всё пошло не по плану. По словам организаторов, фестиваль придётся отменить.
«Нашествия» не будет в 2024 году. Причину назвали организаторы фестиваля
© vk.com/nashestvie

Как заявили организаторы «Нашествия», фестиваль в 2024 году проводиться не будет из соображений безопасности. Мероприятие считается одним из самых масштабных в стране, поэтому организаторы привыкли к определённой планке качества — с мощным лайнапом, интересными активностями, развлечениями и прочим.

Продолжить традицию на должном уровне и обеспечить безопасность не одной тысячи человек будет трудно, поэтому фестиваль решили перенести на 2025 год. Все купленные билеты будут действительны и в следующем году, но их также можно сдать, если нет сил ждать.

«Нашествие» проводят в России с 1999 года, поэтому в этом году у него должен был состояться юбилей. Однако с 2019 года фестиваль постоянно переносят.

В конце 2023 года в России задумали запустить свой аналог «Евровидения» — «Интервидение». Подробнее об этой затее можно почитать здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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