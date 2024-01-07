Настя Ивлеева: 15 фактов о скандальной блогерше

Родилась 8 марта 1991 года в деревне Разметелево Ленинградской области. О родителях звезды мало что неизвестно, но есть информация, что отец покинул семью вскоре после рождения дочери, а мать Ивлеевой сутками работала дояркой в совхозе.

В старших классах девушка занялась танцами, начала петь в ансамбле и вести местные праздники.

После окончания школы Настя Ивлеева поступила в петербургский вуз и начала работать нейл-мастером в Ленобласти. Мечтала стать крутым нейл-мастером, отучиться на массажистку и впоследствии открыть свой салон.

В 2013 году Ивлеева переехала в Питер и устроилась хостес в самый элитный ночной клуб. На тот момент зарплата будущей звезды составляла около 100 000 рублей в месяц. Когда Настя задумала открыть свой бизнес — мастерскую по ремонту обуви, — один из постоянных посетителей клуба дал ей миллион в качестве невозвратного вклада. Но бизнес не задался, и деньги она все спустила.

Путь в шоу-бизнес для Ивлеевой отчасти проложил музыкант Арсений Бородин. Финалист «Фабрики звёзд — 6» и участник группы «Челси» познакомился с Ивлеевой в том же ночном клубе и сходу посоветовал попробовать себя на телевидении. Когда дружеские отношения между молодыми людьми переросли в романтические, Бородин перевёз Ивлееву в Москву, помог устроиться в хостес в столичном заведении и поступить в школу «Останкино».

В 2015 году Ивлеева начала снимать и выкладывать в социальных сетях юмористические 15-секундные вайны. Поначалу видео набирали около 20 000 просмотров, а вот небольшой ролик, в котором Ивлеева выпрашивала у бойфренда шубу, взорвал интернет — его посмотрели более 1,5 млн человек. Дальше начался верный рост подписоты.

В 2016 году она приняла участие в реалити-шоу «Можно всё» — совместный проект телеканала «Ю» и компании «Билайн». Настя Ивлеева вместе с другими уже известными на тот момент блогерами заняла место в жюри.

В том же 2016 году Ивлеева дебютировала в туристическом шоу «Орёл и Решка». Её взяли на общих основаниях, через кастинг. Шоу стало отправной точкой для Ивлеевой в большой мир телевидения и завершающим аккордом её отношений с Арсением Бородиным.

В 2017 году Настя Ивлеева стала соведущей на 5-й церемонии вручения музыкальной премии Music Box — 2017, а в 2018-м уже запустила своё шоу AgentShow. В 2019 году этот проект принёс телеведущей премию ТЭФИ.

В марте 2018 года Ивлеева познакомилась с рэпером Элджеем (Алексей Узенюк) на концерте исполнителя. А в мае музыкант выпустил трек «360», обложку которого украсила блогерша. Тогда поклонники догадались, что знаменитостей связывает нечто большее, чем просто дружба. Ивлеева и Узенюк отрицать роман не стали, а в сентябре 2019 года влюблённые тайно поженились. Но брак просуществовал недолго: в августе 2021-го супруги развелись.

В 2020-м звезда объявила о закрытии своих проектов. Она продолжает вести аккаунты в Instagram и YouTube, снимается в кино, сериалах и бесконечно мелькает в рекламе в соцсетях и на телевидении.

О своих доходах Настя Ивлеева предпочитает не говорить, но в 2019 году она заняла 14-ю строчку в рейтинге самых успешных российских звёзд по версии Forbes. Тогда издание оценило годовой доход блогерши в $0,9 млн. В 2020 году в аналогичном рейтинге Ивлеева расположилась на 17-м месте с доходом в $1,5 млн, а в 2021-м — на 18-м месте с доходом $2,7 млн. В 2022 году Настя Ивлеева увеличила свои рекламные доходы на YouTube, заработав 38,4 млн рублей (на 88,2% больше, чем в 2021 году).

Владеет 45% акций компании «Коленки пчелы», которая выпускает снеки «Изи пизи» и газировку с изображением Насти на упаковке. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году фирма задекларировала выручку в размере 445 млн рублей и чистую прибыль в размере 36,5 млн рублей. Также блогерше принадлежит 20% фирмы «Блеск», которая занимается «розничной торговлей пищевыми продуктами и подачей напитков», а ранее ей принадлежало «Ивлеева Продакшн», которое она переписала на свою управляющую Анну Самакову.

В 2023 году Ивлеева вместе с другими популярными блогерами-инфлюэнсерами попала под налоговые проверки после скандального ареста создательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской.