Наталья Рудова призналась, кого бы сыграла в «Слове пацана». Выбор какой-то неочевидный

Рудова заявила, что не досмотрела и первую серию «Слова пацана», потому что с сериалом сразу стало всё понятно. Она не любит работы «без надежды и доброго финала», поэтому решила себя не мучить. Однако если бы ей предложили выбрать для себя роль, она остановилась бы на любом пацане.

Актриса объяснила свой не самый очевидный выбор. По её словам, в современном российском кинематографе упор делается на мужских персонажей и они получаются наиболее прописанными и живыми. Поэтому на месте девушек мало кто хочет оказаться.

Как и на месте того человека, который рискнёт подойти к Рудовой утром, не выполнив её условия. Если выбрать неправильный момент, то можно выслушать от артистки много неприятного. Она призналась, что два условия обезопасят любого человека, у которого есть к ней дело утром. Узнать о них можно здесь.