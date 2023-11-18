Проверяем приметы. Россиянам рассказали, чего нельзя делать 18 ноября

В эту субботу не стоит принимать важных решений, так как велика вероятность ошибиться с выбором и навлечь на себя неприятности. Также не стоит что-либо покупать в этот день — вещь прослужит недолго.

Согласно народным приметам, 18 ноября нельзя поднимать с земли потерянные деньги. Этим поступком можно навлечь на себя долгое одиночество. А ещё не разрешается чем-то помогать в гостях. Так вы тоже можете навлечь на себя неприятности.

Говорят также, что если снег на землю ложится неровно, то наступающий год будет урожайным на рожь, и что если небо ясное, а ветер северный, то скоро похолодает.

18 ноября свои именины празднуют Тимофей, Памфил, Григорий, Галактион, Гавриил и Тихон.