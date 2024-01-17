Назад в нулевые. Митя Фомин ответил, воскреснет ли группа Hi-Fi

В ходе интервью «Комсомольской правде» Фомин ответил на вопрос, считает ли он Hi-Fi абсолютно пройденным для себя этапом.

«В этой жизни нет ничего абсолютно пройденного. Но далеко не всё зависит от меня и далеко не всё зависит от ребят, которые были в Hi-Fi или сейчас в группе. Мы ведь объединялись уже пять лет назад. К сожалению, мы не взлетели, как четверть века назад», — сказал музыкант.

Он отметил, что время изменилось и все участники группы тоже стали другими. Но ему очень приятно осознавать, что свои лучшие годы он отдал Hi-Fi. При этом не со всеми людьми, кто стоял у истоков группы, он был близок. Например, с автором песен и сооснователем Hi-Fi Павлом Есениным. Собственно, уход из группы Фомин в начале 2009 года связывал именно с ним, говоря, что устал «анимировать» Есенина.

«Я представлял себе, что мне будет 60 лет и я буду прыгать на сцене под чужой голос. Кстати, я всегда пел поверх фонограммы с голосом Павла Есенина. И когда останавливалась фонограмма, я допевал, выкручивался из любых, неожиданных ситуаций», — говорил певец.

Hi-Fi появилась 2 августа 1998 года. Её создали продюсер Эрик Чантурия и композитор Павел Есенин. Первыми участниками были Митя Фомин, Тимофей Пронькин и модель Оксана Олешко.

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