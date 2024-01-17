Жизнь
14:40, 17 января 2024
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Назад в нулевые. Митя Фомин ответил, воскреснет ли группа Hi-Fi

Российский певец Митя Фомин ответил на вопрос, возможно ли воссоединение старым составом группы Hi-Fi, с которой начался взлёт его карьеры. Музыкант напомнил, что уже 5 лет такое объединение было, правда, успеха 2000-х годов повторить не удалось. Но он не исключил, что и сейчас музыканты из старой Hi-Fi могут вновь начать играть вместе. При этом связь с автором песен группы Фомин уже не поддерживает.
Назад в нулевые. Митя Фомин ответил, воскреснет ли группа Hi-Fi

© mf_agent/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В ходе интервью «Комсомольской правде» Фомин ответил на вопрос, считает ли он Hi-Fi абсолютно пройденным для себя этапом.

  • «В этой жизни нет ничего абсолютно пройденного. Но далеко не всё зависит от меня и далеко не всё зависит от ребят, которые были в Hi-Fi или сейчас в группе. Мы ведь объединялись уже пять лет назад. К сожалению, мы не взлетели, как четверть века назад», — сказал музыкант.

Он отметил, что время изменилось и все участники группы тоже стали другими. Но ему очень приятно осознавать, что свои лучшие годы он отдал Hi-Fi. При этом не со всеми людьми, кто стоял у истоков группы, он был близок. Например, с автором песен и сооснователем Hi-Fi Павлом Есениным. Собственно, уход из группы Фомин в начале 2009 года связывал именно с ним, говоря, что устал «анимировать» Есенина.

«Я представлял себе, что мне будет 60 лет и я буду прыгать на сцене под чужой голос. Кстати, я всегда пел поверх фонограммы с голосом Павла Есенина. И когда останавливалась фонограмма, я допевал, выкручивался из любых, неожиданных ситуаций», — говорил певец.

Hi-Fi появилась 2 августа 1998 года. Её создали продюсер Эрик Чантурия и композитор Павел Есенин. Первыми участниками были Митя Фомин, Тимофей Пронькин и модель Оксана Олешко.

Ранее стало известно, что рэпер Vacio (Николай Васильев) после выхода из-под ареста прошёл медкомиссию и встал на воинский учёт. Васильев будет служить в оркестровых войсках.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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