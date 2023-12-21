Назван цвет, который делает женщину на 70% привлекательнее

В эксперименте участвовали 120 мужчин разного возраста и четыре фотографии женщин, 20-летней и 50-летней, на двух разных фонах, белом и красном. По шкале от одного до девяти нужно было оценить, насколько сексуально привлекательны дамы.

В итоге молодая женщина на красном фоне получила 5,91 балла, на белом — 3,44 от более молодых участников эксперимента. Те, кто постарше, оценили её в 4,89 балла на красном и в 4,24 на белом.

50-летней женщине более молодые участники поставили 2,22 балла, причём и на белом, и на красном фоне. Пожилые — 3,92 на красном, 4,22 на белом.

Учёные предположили, что такой результат может быть из-за того, что красный цвет более свойственен молодым дамам, но есть ещё один фактор.

«Но также может быть, что красный цвет воспринимается как сигнал к женской овуляции, а наша пожилая женщина явно находится в менопаузе, поэтому красный цвет не является действительным сигналом», — заявили авторы исследования.

До этого учёные объяснили, чем для женщин опасно раннее половое созревание. По их мнению, оно может навредить здоровью уже во взрослом возрасте.