Назван главный цвет 2024 года. Он излучает тепло и элегантность

«Мы выбрали цвет, излучающий теплоту и современную элегантность. Оттенок, который символизирует сострадание, ассоциируется с объятиями и легко соединяет молодость с вечным», — объяснила генеральный директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман.

Pantone — авторитетная американская организация, которая создала уникальную систему классификации тысяч цветов — Pantone Matching System, или PMS. Институт исследует влияние цвета на психологию человека, составляет прогнозы цветовых тенденций.

Цвет года тоже выбирают не наобум. Специалисты ориентируются на современные тренды в мире моды и предпочтения в области дизайна. Мировые бренды нередко привлекают внимание своей целевой аудитории, выкрашивая свои продукты в главный цвет года по версии Pantone.

Многие люди даже не догадываются о существовании некоторых оттенков. А если и догадываются, то не особо их различают. Врач-офтальмолог Ирина Лещенко отмечает, что мужчины хуже различают цвета, чем женщины. Связано это с тестостероном, который подавляет восприятие оттенков.

Ранее мы рассказывали, что в моду вошёл «неправильный» маникюр. Суть в том, что ногти красят «не по погоде», чем влияют на собственное настроение и ощущение холода. Подробнее об этом — здесь.