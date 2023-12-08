Назван главный цвет 2024 года. Он излучает тепло и элегантность
Американский институт цвета Pantone выбрал главный цвет 2024 года — персиковый пушок (peach fuzz), или просто персиковый. Как объяснили в организации, этот оттенок излучает тепло и элегантность, символизирует связь людей друг с другом. Цвет ассоциируется с бархатистыми персиками, мягкими перьями марабу, винтажным атласом и шёлком. Главным цветом уходящего года был малиново-красный — дерзкий и напористый оттенок, но без агрессии.
«Мы выбрали цвет, излучающий теплоту и современную элегантность. Оттенок, который символизирует сострадание, ассоциируется с объятиями и легко соединяет молодость с вечным», — объяснила генеральный директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман.
Pantone — авторитетная американская организация, которая создала уникальную систему классификации тысяч цветов — Pantone Matching System, или PMS. Институт исследует влияние цвета на психологию человека, составляет прогнозы цветовых тенденций.
Цвет года тоже выбирают не наобум. Специалисты ориентируются на современные тренды в мире моды и предпочтения в области дизайна. Мировые бренды нередко привлекают внимание своей целевой аудитории, выкрашивая свои продукты в главный цвет года по версии Pantone.
Многие люди даже не догадываются о существовании некоторых оттенков. А если и догадываются, то не особо их различают. Врач-офтальмолог Ирина Лещенко отмечает, что мужчины хуже различают цвета, чем женщины. Связано это с тестостероном, который подавляет восприятие оттенков.
Ранее мы рассказывали, что в моду вошёл «неправильный» маникюр. Суть в том, что ногти красят «не по погоде», чем влияют на собственное настроение и ощущение холода. Подробнее об этом — здесь.