Названы самые модные цвета 2024 года. От благородного до дерзкого

Нежный персиковый оттенок

Цвет станет одним из самых популярных в этом году. Нейтральный оттенок обладает особым благородством, подчёркивает нежность и изящность и в то же время имеет яркий и оптимистичный характер. Одна из важных особенностей цвета — универсальность: тон подходит как блондинкам (подчёркивая их женственность), шатенкам и брюнеткам (акцентируя внимание на их элегантности), так и огненным рыжим девушкам, дополняя образ сочными нотками. Цвет идеально сочетается с нейтральными оттенками, эффектно смотрится с белым и чёрным цветами.

Насыщенно-алый

Цвет очень эффектный, однако от своего цвета-прародителя отличается особой глубиной и сдержанностью. Цвет имеет холодный оттенок, поэтому особенно актуален для зимы и ранней осени. Пушистые пальто, дутые пуховики, вязаные свитеры — то, в чём вы будете выглядеть особенно стильно в предстоящих сезонах. Если говорить об аксессуарах алых оттенков, то стоит отдать предпочтение матовому цвету. Оттенок эффектно сочетается с серым, синим и белым цветами.

Пыльно-зелёный

Цвет отдалённо напоминает хаки, однако уходит в более тёмный оттенок. Цвет достаточно необычный, но очень эффектный, особенно если говорить о тотал-луке в этом цвете. Например, это кожаный комплект из рубашки и юбки-карандаша. Особенно элегантно и стильно смотрятся костюмы с пиджаком и брюками свободного кроя с высокой посадкой.

Все оттенки белого

Речь идёт о разных разновидностях белого цвета: айвори, экрю, молочный, беж. Значимость этого цвета нельзя недооценить. С помощью него можно создать как изящный скромный образ, так и эффектный, запоминающийся тотал-лук. Все оттенки белого хорошо сочетаются с любым цветом и гармонично смотрятся в едином стиле.

Сочно-жёлтый

Цвет свежести и свободы. Актуален как для холодного сезона, разбавляя скучные образы, так и летом, подчёркивая оптимистичность и жизнерадостность сезона. Дерзкий насыщенно-жёлтый хорошо сочетается с другими цветами, особенно если вы готовы на эксперименты. Ярко-зелёный, красный или фиолетовый — сочетания, которые точно будут приковывать к вам внимание окружающих.

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