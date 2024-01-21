Назван лучший способ лечения пяточной шпоры

Исследование с участием 34 добровольцев (немного, но что есть) показало, что лучше всего с болью в пятке при подошвенном фасциите помогает справиться ударно-волновая терапия в сочетании с локальной вибрацией.

Обычно шпору лечат противовоспалительными препаратами, растяжкой, стероидами и ударно-волновой терапией. Но последнее пациенты не любят, так как лечение это довольно болезненное. То есть пятка и так болит очень сильно, а после такого лечения начинает болеть ещё сильнее.

Но медики выяснили, как снизить побочные действия этих процедур, — поможет метод локальной вибрации. Он предполагает неглубокое механическое воздействие. Его эффективность в сочетании с ударно-волновой терапией и доказали эксперименты. Те, кто получал комбинированное лечение, заявили об уменьшении пяточной шпоры и облегчении боли. А сама ударно-волновая терапия переносилась ими легче.

Как уберечь себя от пяточной шпоры, рассказали тут.