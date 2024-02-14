Назван любимый день недели кибермошенников. Будьте бдительны

Как рассказал «Газете.Ru» руководитель Центра кибербезопасности компании F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев, спад в активности фишинговых рассылок начинается в среду и достигает минимума в воскресенье. На последний день недели приходится всего 7%.

Эксперт напомнил, что фишинг — основное средство для доставки вредоносных писем. Такие сообщения встречаются в 98% писем. Чаще всего опасное письмо имеет размер от 32 Кб до 2 Мб, а во вложениях содержит файл с расширением типа .rar или .zip. В последнее время письма-приманки становятся всё качественнее и продуманнее — такие могут позволить себе только отдельные профессиональные участники киберпреступного мира.

Ранее стало известно, что предпринимательница из Нижневартовска перевела мошенникам 24 млн рублей. Всю схему мошенники провернули по телефону.