Жизнь
Опубликовано 14 февраля 2024, 21:50
1 мин.

Назван любимый день недели кибермошенников. Будьте бдительны

Мошенники, кажется, поджидают наивных россиян на каждом шагу и постоянно подбирают всё новые способы, чтобы развести людей на деньги. В целом попасться на их удочку можно в любое время, но оказалось, что больше всего вероятность этого во вторник. В среднем в этот день россияне получают 19,7% от всех мошеннических сообщений за неделю. На втором месте — понедельник.
Назван любимый день недели кибермошенников. Будьте бдительны
© freepik

Как рассказал «Газете.Ru» руководитель Центра кибербезопасности компании F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев, спад в активности фишинговых рассылок начинается в среду и достигает минимума в воскресенье. На последний день недели приходится всего 7%.

Эксперт напомнил, что фишинг — основное средство для доставки вредоносных писем. Такие сообщения встречаются в 98% писем. Чаще всего опасное письмо имеет размер от 32 Кб до 2 Мб, а во вложениях содержит файл с расширением типа .rar или .zip. В последнее время письма-приманки становятся всё качественнее и продуманнее — такие могут позволить себе только отдельные профессиональные участники киберпреступного мира.

Ранее стало известно, что предпринимательница из Нижневартовска перевела мошенникам 24 млн рублей. Всю схему мошенники провернули по телефону.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.