Назван орех, который продлевает жизнь. Он ядовит в больших дозах

Врач-эндокринолог Зухра Павлова прокомментировала ход исследования и выводы учёных. Она отметила, что перед началом эксперимента мушек разделили на несколько групп — в рационе некоторых оказался нектандрин. Это биоактивное фенольное соединение в составе мускатного ореха. Последний — это такая пряность из семян душистого мускатного дерева.

В результате выяснилось, что самки дрозофилы, которые употребляли нектандрин, прожили в среднем 76 дней, а самцы — 74 дня. При этом обычно они живут всего 61 и 65 дней соответственно. Помимо увеличенной продолжительности жизни, у этих насекомых улучшились функции опорно-двигательного аппарата, замедлилось нарушение функций зрения и нейродегенерация.

Так что с мускатным орехом есть шансы жить дольше. По крайней мере, у этих насекомых. Но и для людей польза от пряности есть. Павлова уточнила, что мускатный орех полезен при похудении, так как ускоряет обмен веществ, снижает чувство голода и улучшает пищеварение.

В то же время сильно много добавлять мускатного ореха не стоит — в больших количествах это яд, подчеркнула медик. Специю нужно добавлять к блюду совсем по щепотке и то не каждый день.

Больше о пользе орехов рассказали в этом материале.